3/28（土）からプライム・ビデオで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でダブル主演を務めた岩本照さんと松田元太さん。本作の配信を前に、都内のサウナ施設で取材会が実施された。イベントでは第1話の先行上映会に加え、主演の岩本さんと松田さんが登壇。作品の魅力や撮影の裏側についてたっぷりと語ってくれました。「僕たちも“ヒーリング”を感じながら撮影できました」取材会がスタートし、MCが主演の岩本さ