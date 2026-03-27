時代の評価軸を静かにすり抜けながら、現在進行形で更新を続ける孤高の電子音楽家【Shinichi Atobe】。セルフ・レーベルのPlastic ＆ Soundsから初となるアルバム「Silent Way」を3月27日（金）にリリース。また、5月18日（月）には WWWにて二部構成のリリースライブを開催することが決定した。「Silent Way」は、ディープハウスとダブテクノのスペクトラムを、彼ならではの濃密でパーソナルなテーマの中に落とし込み“長尺作品”