ビームス（BEAMS）が、2026年4月3日（金）〜5日（日）に幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェス『POP YOURS（ポップユアーズ）』を、昨年に続きサポートすることを発表した。会場内には、ビームスが展開するブランド〈FUTURE ARCHIVE（フューチャー アーカイブ）〉がプロデュースする特設ブースが登場する。また、今年は新たにプリクラ機も導入。〈FUTURE ARCHIVE〉公式インスタグラムアカウントをフォロー