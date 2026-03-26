今、注目の女の子を紹介する『anan』で連載中の「イットガール」。今回はアイドルの伊藤百花さんです。昨年、結成20周年を迎え、歴代OGとの共演でも大いに話題を呼んだAKB48。その最新シングル『名残り桜』で新センターに抜擢されたのは、19期生の伊藤百花さん。「ずっと『センターになりたい』と目標を口に出していたので、嬉しい半面、プレッシャーも大きかったです。歌番組で初披露した時は、緊張で顔がこわばってしまったんで