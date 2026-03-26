ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、3月26日の放送に元・日刊スポーツ編集局長の久保勇人が出演。イラン戦争によって原油・石油関連物資が高騰する中、日本で節約や省エネにどう向き合っているか、解説を展開した。 久保勇人「激変緩和措置が発表された3月18日、高市早苗