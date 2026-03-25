独自の育乳メソッドの詰まったセルフケア下着ブランド「Chabi」を展開するHEART LANDは、流行の発信地であり下着の本場フランスにてパリファッションウィーク期間中に行われる「Mystyle-event」主催のランウェイショーに2度目の出展を果たしました。凱旋門近く、旧スペイン王室の邸宅で開催されたショーにて、自分を大切にするセルフケア下着の最新コレクションを発表しました。■ランウェイを歩いたモデルたちからも絶賛！2度目の