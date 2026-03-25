イタリアンレストラン・サイゼリヤは24日、人気メニューの販売を一時休止すると発表。SNSではショックを受ける声が上がっている。【写真】このメニューも休止!?サイゼリヤの人気メニュー若鶏のディアボラ風休止するのは若鶏のグリルと柔らかチキンのチーズ焼きのチキンステーキ2商品。鶏肉原料の供給不足が理由としている。2商品は店舗により販売休止の時期が異なる場合があるという。公式サイトでは「現在、早期の販売再開