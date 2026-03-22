阪神電気鉄道株式会社は、「セサミストリート」と阪神グループのコラボレーションを3月26日(木)からスタートする。本コラボレーションは2023年および2024年に実施した取り組みに続くもので、遊びを通じた学びと喜びを届けるセサミストリートのブランド価値と、多様な事業を手掛けながら「あたたかさ」「ほんまもん」「先進性」を掲げて経営を進める阪神グループとの共感により実現した。コラボレーション企画は3つのプログラムで構