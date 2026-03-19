盗撮画像を共有していた教員グループの一人で、盗撮の罪などに問われた東京都の小学校教諭に、執行猶予の付いた有罪判決が言い渡されました。 【写真を見る】女児の下着を盗撮… 水着に体液付着させた罪 東京の34歳小学校教諭に懲役3年執行猶予5年の判決 盗撮画像共有グループの1人 起訴状などによりますと、東京都の小学校教諭・澤田大樹被告34歳は、2022年から翌年にかけて、校内で女子児童2人の下着を盗撮したほ