ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、ベネズエラが悲願の初優勝を飾った裏側で、現地で決勝戦を盛り上げた日本人がXで7.5万いいね（執筆時点）を集める大反響を呼んでいる。

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その正体は、YouTube登録者数41.4万人を誇る人気動画クリエイターのSumide（スミデ）だ。Sumideは決勝前、Xに「マイアミ行きの乗り継ぎ便に搭乗したタイミングで（日本の）負けを知る。ワイは一体何しに行くんや」と投稿。失意の中マイアミへ到着したが、そこで見せた「切り替え」が凄まじかった。

「決勝チケット代10万、飛行機代40万したので、もう楽しむ事優先にしてベネズエラ人になって応援することにしました」と宣言したSumideは、ベネズエラのユニフォームとキャップを身にまとい、国旗を肩にかけた完璧な「全身ベネズエラ」ルックでスタジアムに降臨。現地ではファンと肩を組んで踊り、現地メディアからインタビューを受けるなど、全力で決勝戦を盛り上げる姿が投稿されている。

【画像】全身でベネズエラを応援するSumide（画像はSumide Xより引用）

この投稿には国内外からコメントが殺到。日本のファンからは「このお方のおかげでベネズエラ人の日本への株がめちゃくちゃ上がってる」「めっちゃバイブス湧き出てて大好き」「楽しんだもん勝ち！」といった称賛の声が上がった。さらに、優勝に沸くベネズエラを中心に、海外からも「Thank youuuuu!!!!」「ありがとう、日本人の友達！大好きだよ。本当にありがとう」と、感謝と愛のメッセージが多数寄せられている。