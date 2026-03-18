岡村靖幸と中島健人による初のコラボレーションが実現。TVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」オープニングテーマに起用された『瞬発的に恋しよう』の音源とミュージックビデオが、2026年4月2日（木）に同時配信される。(C)2026 Sony Music Labels Inc.「ガンバレ！中村くん!!」は、内気な男子高校生・中村男久斗が、クラスメイトの広瀬愛貴への片思いをめぐる“妄想と暴走”を80〜90’sタッチでコミカルに表現した王道BLコメディマ