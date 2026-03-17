東北地方初となるIMAXレーザーシアターを含む全9スクリーンを備えた映画館「イオンシネマ江釣子(えづりこ)」の開業日が、4月17日に決定した。同じ北上市で、車で10分ほどの近距離にある「イオンシネマ北上」は3月29日で閉館となる。 イオンシネマ江釣子には「IMAXレーザー」を導入。IMAXレーザーは、4Kレーザー投影システムにより、鮮やかで明るく、コントラスト