東北地方初となるIMAXレーザーシアターを含む全9スクリーンを備えた映画館「イオンシネマ江釣子(えづりこ)」の開業日が、4月17日に決定した。同じ北上市で、車で10分ほどの近距離にある「イオンシネマ北上」は3月29日で閉館となる。

イオンシネマ江釣子には「IMAXレーザー」を導入。IMAXレーザーは、4Kレーザー投影システムにより、鮮やかで明るく、コントラストが深い高解像度の映像をIMAXならではの大スクリーンで体験できるシステム。また最新の12chサウンドシステムにより、これまでの水準を超えるダイナミックレンジと精密度を実現した。

1～8番スクリーンにはChristie製のレーザープロジェクターを採用。加えて、岩手県初となる「Christie RGBピュアレーザープロジェクター」を導入(2番・3番スクリーンは4K、1番スクリーンは2K)。

Christie RGBピュアレーザープロジェクターが、映画製作者の意図通りの映像をスクリーンに実現。鮮やかな色味、圧倒的な輝度とコントラストにより、「観客はより深い黒、より明るいハイライト、そして鮮やかなディテールを体感でき、あらゆるシーンがより生き生きと感じられる」という。

Christie RGBピュアレーザープロジェクター

2、3番スクリーンには、東北地方初の「DTSサラウンド・シネマ」を導入する。イオンシネマでは「イオンシネマ須坂」に続き2カ所目。最適化されたXカーブと最新のチューニング手法で、他にはない豊かな低音とダイナミックな音響空間をサラウンド・シネマで実現している。

館内設備では、県内初の全席両肘付きの独立シートをはじめ、待ち時間軽減を目指し、飲食売店のセルフオーダー方式、チケットレス入場のシステムを導入する。

オープニング上映予定作品

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

「イオンシネマ江釣子」概要 所在地：岩手県北上市北鬼柳19地割74番3 江釣子ショッピングセンターパル イオンシネマ館 2階 開業日：2026年4月17日(金) 11時～ スクリーン数：9スクリーン 座席数：1,220席(車椅子スペース含む)

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』

配給：東宝 公開日：2026年4月10日(金)

(C) 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

『最終楽章 響け!ユーフォニアム』前編

配給：東宝東和 公開日：2026年4月24日(金)

(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会 2024

『SAKAMOTO DAYS』

配給：松竹 公開日：2026年4月24日(金)

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026 映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

『プラダを着た悪魔2』

配給：東宝 公開日：2026年4月29日(水・祝)

(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン 公開日：2026年5月1日(金)