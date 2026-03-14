スーパー銭湯の利用時にやってはいけない行為について、温浴施設「スパメッツァおおたか竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【要注意】あなたは大丈夫？これが「スーパー銭湯」での“NG行為”5選です！公式TikTokアカウントは「温泉でやっちゃいけないこと5選 part4」というタイトルの動画を投稿。この動画では、やってはいけない行為として、スタッフが「湯船であかを落とす」「サウナの