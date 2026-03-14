日常の気になる疑問を解決！なぜ「ホワイトデー」なの？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.なぜ「ホワイトデー」なのか。博多の老舗菓子店が明かす誕生秘話A.マシュマロの白さとやわらかさが、“思いやり”を象徴していると考えました。（石村萬盛堂広報担当瀧田麻衣子さん）バレンタインデーから1か月後の3月14日は「ホワイトデー」。男性がお返しをする日として、日本