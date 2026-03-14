日常の気になる疑問を解決！なぜ「ホワイトデー」なの？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。

知って楽しい！おもしろ雑学

Q.なぜ「ホワイトデー」なのか。博多の老舗菓子店が明かす誕生秘話

A.マシュマロの白さとやわらかさが、“思いやり”を象徴していると考えました。（石村萬盛堂広報担当 瀧田麻衣子さん）

バレンタインデーから1か月後の3月14日は「ホワイトデー」。男性がお返しをする日として、日本ではおなじみの習慣となっている。しかし実はこのホワイトデー、日本独自の文化なのだ。

その原点とされるのが、福岡・博多に本店を構える1905年創業の老舗菓子店、石村萬盛堂。

「ホワイトデーの始まりは、昭和52年に弊社が提案した“マシュマロデー”にあります。当時の社長・石村善悟が雑誌を読んでいた際、『バレンタインデーは女性が贈るだけで、男性から何もないのは不公平』という読者投稿に目が留まったことがきっかけでした」（瀧田さん、以下同）

この声をヒントに誕生したのが「マシュマロデー」。コンセプトは、「君からもらったチョコレートを、僕のやさしさ（マシュマロ）で包んでお返しするよ」というもの。マシュマロのやわらかさや白さに、相手を思いやる気持ちを重ね合わせた発想だった。

だが、大きな課題があった。いつをマシュマロデーにするかという日付の問題である。

社内の企画会議で提案されたのは3案。1つ目は、バレンタインデー（2月14日）の数字を逆にした「4月12日」。語呂がよく覚えやすいが、間隔が空きすぎてバレンタインの余韻が薄れてしまう懸念があった。

2つ目は、1週間後の「2月21日」。だが期間が短く、売り場づくりや商品準備の面で現実的ではないと判断された。そして最終的に選ばれたのが、1か月後の「3月14日」。

「バレンタインの印象が残っている時期でありながら準備期間も確保でき、“お返し文化”として定着させるには最もバランスがよい日程でした」

当初は百貨店催事の一環でマシュマロデーが展開されたが次第に、「マシュマロに限定せず、より広くお返しの日として広げては」という声が高まる。

そこでマシュマロの白を連想させる「ホワイトデー」へと名称を変更。やがて全国へと広がり、クッキーやアクセサリーなどのギフトが並ぶ現在のスタイルへと発展していった。