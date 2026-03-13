いい声×ゲーム×コント。ジャンルを横断するナレーター『しんぐん』をご紹介します。いい声×ゲーム×コント。ジャンルを横断するナレーター『しんぐん』今週のピックアップ『レアなゲーム機を見た時の反応集 GCコン編 #ゲーム #任天堂 #あるある』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますしんぐんさん：「『しんぐん』と申します。普段はYouTube、TikTok、Instagramなどで情報を発信しています。今はYouTubeショートで、ゲーム関