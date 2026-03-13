いい声×ゲーム×コント。ジャンルを横断するナレーター『しんぐん』をご紹介します。

いい声×ゲーム×コント。ジャンルを横断するナレーター『しんぐん』

今週のピックアップ

『レアなゲーム機を見た時の反応集 GCコン編 #ゲーム #任天堂 #あるある』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

しんぐんさん：「『しんぐん』と申します。普段はYouTube、TikTok、Instagramなどで情報を発信しています。今はYouTubeショートで、ゲーム関係のことを豆知識とかっていうよりかは、より共感してもらえるようなコンテンツとかを作っております。 なおかつ本業としましてはナレーターをやらせていただいております」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

しんぐんさん：「コロナ禍になったあたりで、『動画投稿でナレーションとは関係ないところからはじめてみたらいいんじゃないか』というアドバイスを友達にもらって、最初にはじめたのはTikTokだったんです。ほぼ同じぐらいにYouTubeも開設はしたんですけれども、ほぼほぼYouTubeは動かしてなかったです。

プライベートで忙しくなったり活動に対してのモチベーションが下がっちゃった時期があって、本当にそこから数年間動画投稿はろくにしていなかったんです。 2025年の夏から10月ぐらいにもう1回やってみようかなと思いました。今度はもう流行がどうのとかバズがどうのっていう以前に『ちょっとやりたいことをやっていこう』と思って、その時にTikTokと併用してYouTubeも再開したっていう感じですね。なので、YouTubeのまともな歴としてはまだ3ヶ月ぐらいかもしれないです」

――おすすめの動画は何ですか？

しんぐんさん：「おすすめは『レアなゲーム機を見た時の反応集 GCコン編』というタイトルの動画です。レアなゲーム機を見た時の反応集みたいなものを何本か上げていて、ゲームは限定のものとかいろいろあったりするんですけれど、そういったもので今となってはなかなか手に入らなかったりっていうものがあったりするんです。 あえて詳しく解説はせず『これって何がレアなんやろう？』というのを皆さんに調べてもらって『あーなるほど、Wiiってこういうのがあったんだ』という興味を持ってもらえたらなとも思っておりまして、ちょこちょこ上げています。

実際に全部のレアなものをもちろん僕は持ってるわけではないので『もしそのレアなゲーム機を目にしたらどう反応するかな』というのを考えつつ、とはいえ何もわからないままそのまま動画の視聴者に渡してしまっても面白くないので、軽く説明しながらリアクションを取れたらと思って動画を作っています」

https://youtu.be/h90F7DAm-Yg



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

しんぐんさん：「僕自身はしばらく活動していなくて、最近になってまたちょっと活動をはじめたんですけれど、あくまで僕のチャンネルは詳しい解説とかそういうチャンネルではないんです。 下の世代の人たちに昔のゲームを知ってもらうことはもちろんのこと、上の世代の『逆にあんまり最近ゲームしなかったな』という人たちに最近のゲームを知ってもらうとか、そういったあんまり公式サイトではしないような、その時代の架け橋になるような活動をできたらなと思っております。

ゲームが好きな1ユーザーが楽しんでるっていう活動内容に今後もなっていくと思うので、良ければ一緒にゲームを懐かしんだり新しいものが出た時に喜んだり、一緒に共有できたらなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします」

皆さんの家にも思い出のゲーム機が眠っているかもしれません。懐かしさを感じる『あるある』を投稿する、しんぐんさんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『しんぐんさん』

https://youtube.com/channel/UCgHS3xAeIFxE9EdtsyD463g

Xのアカウント『しんぐんさん』

https://x.com/shingun_degesu

TikTokのアカウント『しんぐんさん』

https://www.tiktok.com/@shingunkun

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島