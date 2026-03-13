株式会社すかいらーくレストランツが運営するファミリーレストラン「ガスト」は2026年3月9日、東京・ガスト大久保店にて「ガスト 春のフェアメニュー発表会」を開催した。イベントでは、3月12日よりスタートする春のフェアメニューが披露され、洋食の名店「レストラン大宮」監修のハンバーグや、老舗茶舗「上林春松本店」監修の抹茶スイーツなど、専門店品質の新メニューが紹介された。■“外食は体験価値”をテーマに春の新メニュ