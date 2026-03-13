ガストが提案する“本物の味”と心満たされる“体験価値” ！ガスト 春のフェアメニュー発表会
株式会社すかいらーくレストランツが運営するファミリーレストラン「ガスト」は2026年3月9日、東京・ガスト大久保店にて「ガスト 春のフェアメニュー発表会」を開催した。イベントでは、3月12日よりスタートする春のフェアメニューが披露され、洋食の名店「レストラン大宮」監修のハンバーグや、老舗茶舗「上林春松本店」監修の抹茶スイーツなど、専門店品質の新メニューが紹介された。
■“外食は体験価値”をテーマに春の新メニューを発表
発表会の冒頭では、ガストメニュー開発グループ ディレクターの六笠雅之氏が登壇。近年の消費傾向について触れ、「外食は単に食事をするだけでなく、心を満たす“体験”の場としての価値が高まっている」と説明した。
調査では、心が動いた消費体験の中で「外食」が最も良い気分になった体験として挙げられたほか、多くの人が「お金を惜しまず外食したい瞬間がある」と回答しているという。こうした背景を踏まえ、ガストでは“本物のおいしさ”と“記憶に残る体験”を提供するメニューとして、今回の春フェアを企画したと語った。
■巨匠監修の「THE 職人ハンバーグ」が登場
続いて、ガストメニュー開発担当の内田道敬氏が新メニュー「THE 職人ハンバーグ」を紹介した。
今回のハンバーグは、肉の旨みをより引き出すためスパイス配合を見直し、粗挽きの肉感を生かしたビーフ100％のパテを採用。さらに、日本洋食界の名店「レストラン大宮」のオーナーシェフ・大宮勝雄氏が特製デミグラスソースを監修している。
イベントには大宮シェフも登壇し、開発秘話について語った。ソースについては「少しビターな味わいにこだわった。苦味は料理の旨みや深みにつながる部分」と説明。子どもからシニアまで幅広い層が楽しめる味わいに仕上げたという。
「THE 職人ハンバーグ」は鉄鍋でぐつぐつと煮込む演出により、湯気や香り、音まで楽しめる“出来立て感”も魅力で、外食ならではのワクワク感を演出するメニューとなっている。
■宇治の老舗監修「宇治抹茶といちご」スイーツ
会場ではもう一つの目玉として、京都・宇治の老舗茶舗「上林春松本店」監修による「宇治抹茶といちご」スイーツも発表された。
登壇した上林春松氏は、抹茶の香りや色味を最大限に引き出すことにこだわったと説明。ソースやクリーム、ゼリーなどに宇治抹茶を使用し、いちごとの組み合わせで春らしい味わいを表現した全5品のラインアップとなる。
開発担当の内田氏は「抹茶はまず香りで楽しんでほしい。口に運ぶ前から香りが立つようにパウダーの使い方を調整した」と語り、香り・味・色の三拍子がそろったスイーツに仕上げたと強調した。
■フェアは3月12日から全国のガストで展開
今回発表された春のフェアメニューは、2026年3月12日から5月20日まで、全国のガスト店舗で提供予定。
専門店の味わいをリーズナブルな価格で楽しめる“ガスト価格”を維持しながら、外食ならではの体験価値を提供することを狙う。
＜ガスト 春のフェアメニュー＞
対象店舗：ガスト全店
対象期間：2026年3月12日（木）〜 5月20日（水）※対象期間は予定、予告なく終了する場合がある
対象メニュー：
※10時30分からの販売となる
※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10％を加算する
※0時以降は販売していないメニューがある
※価格は店舗により異なる。詳しくはHPを確認のこと
ハンバーグの力強い洋食メニューと、抹茶といちごの華やかなスイーツ。ガストの春フェアは、日常の食事を少し特別なひとときに変えてくれそうだ。
