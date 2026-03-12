侍ジャパンでも活躍中のドジャース・大谷翔平が、まさかの人気番組に５秒だけ映りこんでいた！１１日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・午後１０時）では冒頭で、プレゼンターの小籔千豊が「ＷＢＣ開幕記念“どっかに大谷”ＳＰ」であると説明。「実は過去に大谷翔平選手が水曜日のダウンタウンに出演したことがあるらしいんですよ」という。浜田雅功は笑いながら「そんなことないと思うで」「絶対ないと思