8日、重度の身体障害がある20代の娘を殺害したとして、千葉県警茂原署が58歳の母親を逮捕。SNSでは「切ない事件」といったコメントが多く寄せられ、介護問題が改めて浮き彫りとなった。 母親は、ぬるま湯を入れた衣装ケースに娘の顔を沈めて殺害。母親は自宅で娘の介護をしており、娘の将来を案じて無理心中を図ったとみられている。事件は、近隣住民の通報により発覚。母親は容疑を認めており、「私も死ぬつもりでした」な