俳優の橋爪功（８４）が２月２８日をもって所属事務所「円企画」を退所していたことが分かった。同事務所の公式サイトで６日までに発表された。「所属俳優退所のお知らせ」として「この度、２０２６年２月２８日をもちまして、当社の所属から離れましたことをご報告させていただきます」と伝えた。「今まで支えてくださいました皆様には心より感謝を申し上げます。今後とも、橋爪功への変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしく