「乃木坂46」の公式ライバルグループ「僕が見たかった青空」の金澤亜美（19）が28日、都内で初写真集「プロローグ」（東京ニュース通信社）の発売記念会見を行った。グループのメンバーが写真集を出版するのは初めて。「昨日発売されて、すぐ買いに行ってくれたメンバーもいた。リーダーの塩釜菜那ちゃんは写真集を見てうれし涙を流していた。メンバーからの愛を感じられてうれしかったです」とほほ笑んだ。撮影は台湾で敢行