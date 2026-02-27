『ドラえもん』のプライズゲーム用景品「ドラえもんわくわくポーズ超BIGぬいぐるみ」が、2月27日（金）より「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて順次展開される。『ドラえもん』は、藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年に小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。そして1979年にテ