【ドラえもん】超BIGぬいぐるみのポーズがかわいい！

写真拡大

『ドラえもん』のプライズゲーム用景品「ドラえもん　わくわくポーズ超BIGぬいぐるみ」が、2月27日（金）より「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて順次展開される。

『ドラえもん』は、　藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年に小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。
そして1979年にテレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている作品だ。

そんなドラえもんの、超BIGなぬいぐるみがプライズが登場。
全長は約55cmと、大人でも抱えてやっと持てるサイズ。
そしてなんと言っても、ほっぺに手をあてたポージングがかわいい！　表情も笑顔で、ワクワクしているようなドラえもんをみているだけで、こちらもワクワクしてくる！

ぜひ「ドラえもん　わくわくポーズ超BIGぬいぐるみ」のプライズゲームに挑戦してみて。

＞＞＞「ドラえもん　わくわくポーズ超BIGぬいぐるみ」をチェック！（写真4点）

（C）Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK