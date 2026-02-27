【ドラえもん】超BIGぬいぐるみのポーズがかわいい！
『ドラえもん』のプライズゲーム用景品「ドラえもん わくわくポーズ超BIGぬいぐるみ」が、2月27日（金）より「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて順次展開される。
『ドラえもん』は、 藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年に小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。
そして1979年にテレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている作品だ。
そんなドラえもんの、超BIGなぬいぐるみがプライズが登場。
全長は約55cmと、大人でも抱えてやっと持てるサイズ。
そしてなんと言っても、ほっぺに手をあてたポージングがかわいい！ 表情も笑顔で、ワクワクしているようなドラえもんをみているだけで、こちらもワクワクしてくる！
ぜひ「ドラえもん わくわくポーズ超BIGぬいぐるみ」のプライズゲームに挑戦してみて。
＞＞＞「ドラえもん わくわくポーズ超BIGぬいぐるみ」をチェック！（写真4点）
（C）Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
『ドラえもん』は、 藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年に小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。
そして1979年にテレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている作品だ。
全長は約55cmと、大人でも抱えてやっと持てるサイズ。
そしてなんと言っても、ほっぺに手をあてたポージングがかわいい！ 表情も笑顔で、ワクワクしているようなドラえもんをみているだけで、こちらもワクワクしてくる！
ぜひ「ドラえもん わくわくポーズ超BIGぬいぐるみ」のプライズゲームに挑戦してみて。
＞＞＞「ドラえもん わくわくポーズ超BIGぬいぐるみ」をチェック！（写真4点）
（C）Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優