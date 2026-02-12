セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、新商品「もっちり食感のチーズベーグル」を2月17日から発売します。【画像】やば…おいしそ…コチラが「究極のもっちり」チーズベーグルの“中身”です！同商品は中華まんのケースで販売。カウンターの中華まん蒸し器で温めることで、特徴的な“むぎゅっ”とした弾力のある食感が出るよう、小麦粉の配合や製法にこだわっています。ベーグルの中のチーズは、ゴーダ、チェ