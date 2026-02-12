セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、新商品「もっちり食感のチーズベーグル」を2月17日から発売します。

【画像】やば…おいしそ… コチラが「究極のもっちり」チーズベーグルの“中身”です！

同商品は中華まんのケースで販売。カウンターの中華まん蒸し器で温めることで、特徴的な“むぎゅっ”とした弾力のある食感が出るよう、小麦粉の配合や製法にこだわっています。

ベーグルの中のチーズは、ゴーダ、チェダー、パルメザンの3種を使用しながら、くどくない配合。生地にチーズが絡み合い、最後までおいしく食べられます。

同社の担当者は開発の経緯について、「ベーグルは『パサパサした印象がある』というお客様の声から、もっちりしっとりとしたベーグルの開発に着手し、『究極のもっちり食感』を実現することができました」とコメント。

中華まんのケースで販売することについては、「中華まんとともに並ぶその異色さで、ふと立ち寄った際に目を引きやすいところにもこだわりました。これまでの常識を覆す新しいベーグルを、ぜひお試しください！」とアピールしています。

価格は180円（税込み）。全国のセブン−イレブンで順次販売されます。