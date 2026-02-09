¹¹Ç¯´üÆÃÍ­¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¡¢»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡Ä¡Ä¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ½÷À­¤Ï¡¢»Å»ö¤ä¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢40Âå¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¤¤ë¤È¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ï¡¢¡ÖÉÔÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¿´¶­¤ÎÊÑ²½¡×¤È¡Ö¼êÊü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤3¤Ä¤Î¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¥Þ