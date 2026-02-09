スーパーやフルーツ店などでイチゴが並ぶ機会を目にすることが増えました。見た目はきれいなのに、食べてみたら甘くなかった……。そのような経験をした人は少なくないと思います。そこで今回は、管理栄養士の浜本千恵さんに、旬のイチゴの特徴や上手な保存法、甘くないときの“救済レシピ”などについて聞きました。【えっ？】おいしくないイチゴを救済できる？そのレシピがコレです！新鮮なイチゴはヘタが緑でピンと張ってい