¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡È¤ª¤¤¤·¤¤¥¤¥Á¥´¡É¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤Ï¡©¡¡¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Î¡ÈµßºÑ¥ì¥·¥Ô¡É¤ò´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬ÅÁ¼ø
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Õ¥ë¡¼¥ÄÅ¹¤Ê¤É¤Ç¥¤¥Á¥´¤¬ÊÂ¤Öµ¡²ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÉÍËÜÀé·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢½Ü¤Î¥¤¥Á¥´¤ÎÆÃÄ§¤ä¾å¼ê¤ÊÊÝÂ¸Ë¡¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Î¡ÈµßºÑ¥ì¥·¥Ô¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¤Ã¡©¡Û¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¥¤¥Á¥´¤òµßºÑ¤Ç¤¤ë¡©¡¡¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡ª
¿·Á¯¤Ê¥¤¥Á¥´¤Ï¥Ø¥¿¤¬ÎÐ¤Ç¥Ô¥ó¤ÈÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Q.¥¤¥Á¥´¤Î½Ü¤äÌ£¤ÎÆÃÄ§¡¢¤½¤ì¤È±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÍËÜ¤µ¤ó¡Ö¥¤¥Á¥´¤Ï¡¢ÏªÃÏºÏÇÝ¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï4¡Á6·î¤¬½Ü¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢1¡Á3·î¤¬½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Îº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þµ¨¤Î¥¤¥Á¥´¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤»þ´ü¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤Ï¡¢ÅüÊ¬¤ò¤¿¤á¤³¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢´Å¤¯Ç»¸ü¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á»Ô¾ì¤Ë½Ð»Ï¤á¤ë12·î¤Î¥¤¥Á¥´¤è¤ê¡¢1¡Á3·î¤ÎÊý¤¬´Å¤ß¤Î¶¯¤¤¥¤¥Á¥´¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥Á¥´¤Î±ÉÍÜ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÎ³¤Î¥¤¥Á¥´¤Ê¤é3¡Á4Î³¤Ç1ÆüÊ¬¤ÎÉ¬Í×¤ÊÀÝ¼èÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ºÙË¦¤ÎÁý¿£¤ËÉ¬Í×¤ÊÍÕ»À¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡×
Q.¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Õ¥ë¡¼¥ÄÅ¹¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥¤¥Á¥´¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÍËÜ¤µ¤ó¡Ö¥¤¥Á¥´¤Ï¼ý³Ï¸å¤Ë½Ï¤¹²ÌÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÊÄÉ½Ï¤·¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ë¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Á¯¤Ç½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥¤¥Á¥´¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤º¿§¤¬ÀÖ¤¯Á´ÂÎ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÊÉÊ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÖ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â´°½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¼Â¤Ë¥Ï¥ê¤ä¥Ä¥ä¤¬¤¢¤ê¡¢½ý¤¬¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥¿¤¬Ãã¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¯¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤Ç¥Ô¥ó¤ÈÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¿·Á¯¤Ê¾Ú¤·¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¥´¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê²ÌÊª¤Ç¤¹¡£¸ü¤¤Èé¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°µÇ÷¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤Ö¤ì¤Æ²Ì½Á¤¬½Ð¤Æ½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢°µÇ÷¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿½ë¤µ¤Ë¤â¼å¤¤¤¿¤á¡¢ÊÝÂ¸¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÎÌîºÚ¼¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤è¤êÄ¹¤¯ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ÎÄì¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¡¢¥Ø¥¿¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤«¤é¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ´¥Áç¤òËÉ¤²¤Ð¡¢1½µ´Ö°Ê¾åÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Q.¤â¤·¡¢¡È¤Ï¤º¤ì¥¤¥Á¥´¡É¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÍËÜ¤µ¤ó¡Ö´Å¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¤¥Á¥´¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤ËÆþ¤ì¤ÆÌîºÚ¤È°ì½ï¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢º½Åü¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥à¤ä¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢·Ú¤¯¤Ä¤Ö¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ëº®¤¼ÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¾²òÅà¤·¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×