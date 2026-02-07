【ブンデスリーガ第21節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 1-0(前半1-0)ブレーメン<得点者>[フ]ヤン・ニクラス・ベステ(13分)<退場>[フ]ヨハン・マンザンビ(52分)<警告>[フ]ユリアン・シュスター(90分+1)[ブ]マルコ・フリードル(90分)