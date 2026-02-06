女優藤原紀香（54）が6日にブログを更新。亡くなった父の思い出を振り返った。藤原は「天に旅立った父は、絵に描いたような昭和の頑固おやじでした」と書き出し「大学生になっても私の門限は夜十時。神戸三宮でご飯を食べ、西宮の自宅へ帰るにも時間がかかりますし、もう一軒寄って門限を少しでも過ぎようものなら、木刀を持って玄関の前で仁王立ち。口答えをすると家に入れてもらえず、当時飼っていた大きな黒ラブの犬小屋で寝た