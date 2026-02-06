「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」６日午後１時現在でソフトバンクグループが「買い予想数上昇」３位となっている。 ソフトバンクＧは朝方こそ売りが優勢だったが、その後は押し目買いに切り返し４０００円近辺で頑強な値動きを維持している。前日は７％の大幅安で１１営業日ぶりにフシ目の４０００円大台を割り込んで引けた。ただ、目先は値ごろ感からの買いも観測される状況だ。前日は米