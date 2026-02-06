「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」６日午後１時現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



ソフトバンクＧは朝方こそ売りが優勢だったが、その後は押し目買いに切り返し４０００円近辺で頑強な値動きを維持している。前日は７％の大幅安で１１営業日ぶりにフシ目の４０００円大台を割り込んで引けた。ただ、目先は値ごろ感からの買いも観測される状況だ。前日は米ハイテク株の下げが止まらず、ナスダック総合株価指数は大幅安で３日続落となり、同指数と株価連動性の高いソフトバンクＧには逆風環境が続いている。ただ一方で、同社傘下にある英半導体設計アーム・ホールディングス＜ARM＞が前日の米株市場で５．７％高と急反発しており、これがソフトバンクＧの含み資産減少に対する過度な警戒感を緩和させ、株価にはポジティブに働いた。なお、ソフトバンクＧは来週１２日に四半期決算発表を控えており、これを前に思惑含みの値動きが続きそうだ。



出所：MINKABU PRESS