サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、VESA 75〜600mm対応でサウンドバーをテレビ上下に“浮かせて”設置、重ね付けもできる汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」を発売した。■VESAマウント活用で、サウンドバーを浮かせて設置テレビやモニター裏のVESAマウントに取り付けることで、サウンドバーを“浮かせて”設置できる。テレビ台の上を占有しないので、ゲーム機やレコーダーの置き場も