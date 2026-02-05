サウンドバーを浮かせて設置できる！サウンドバースタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、VESA 75〜600mm対応でサウンドバーをテレビ上下に“浮かせて”設置、重ね付けもできる汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」を発売した。
■VESAマウント活用で、サウンドバーを浮かせて設置
テレビやモニター裏のVESAマウントに取り付けることで、サウンドバーを“浮かせて”設置できる。テレビ台の上を占有しないので、ゲーム機やレコーダーの置き場も確保しやすく、掃除もしやすいのが魅力。見た目もすっきり整い、リビングの印象がワンランク上がる設置スタイルを実現する。
■テレビ下部だけでなく、上部にも設置できる
取り付け位置はテレビの下だけでなく上にも対応。会議室では上部にWEBカメラなどを設置して目線を自然に、リビングでは下部にサウンドバーを配置して臨場感ある音を楽しめる。用途や空間に合わせて「ちょうどいい場所」を選べるので、環境を変えずに最適解へアップデートできる。
■壁に穴を開けずにサウンドバーを設置できる
壁掛け金具・テレビスタンドのブラケットと重ね付けした併用設置に対応。追加で壁に穴を開ける必要がなく、既存環境を活かしてスマートに拡張できる。配線も目立ちにくく、機器周りがゴチャつきがちなAV環境を整理しやすいのもポイント。
■サウンドバーの固定方法は4パターン。固定穴がなくても設置できる
サウンドバーの固定は「背面ボルト穴」「背面キーホール」「底面ボルト穴」に対応。さらに固定穴がない機種でも、付属のL字ブラケットに載せて設置できる。機種ごとに異なりがちな取り付け仕様に柔軟に対応し、買い替えや機器追加の際も“使い続けやすい”汎用性を追求した。
■角度・長さを調整して、ベストポジションへ
関節部分の長さや角度を調整でき、テレビやスピーカーのサイズに合わせて最適な位置にセッティングできる。アーム長は約55〜67cmで、レイアウトの自由度も高めだ。耐荷重は約5kgで一般的なサウンドバーをしっかり保持。必要なボルト・ワッシャー類も同梱しており、組み立てもスムーズだ。
■重ね付けもできる汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」
重ね付けもできる汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」
