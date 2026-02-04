「第76回さっぽろ雪まつり（2月4日〈水〉〜11日〈水・祝〉）にて、ルーカスフィルムが公認・監修する、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 帰ってきた白銀のスター・ウォーズ雪像が完成。一般公開を前に、『スター・ウォーズ』の大ファンとして知られる中島裕翔と宇宙飛行士の野口聡一が、スター・ウォーズ アンバサダーとして登場するお披露目式が行われた。＞＞＞イベントの様子をチェック！