2月2日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と衆議院選挙について意見を交わした。

寺島アナ「2月8日投開票の衆議院選挙について、朝日新聞が1月31日から2月1日にかけ、およそ37万人を対象に電話とネットによる調査を実施。取材情報も加えて中盤情勢を探りました。情勢は、自民党が単独で過半数233議席を大きく上回る勢いで、日本維新の会と合わせると与党として300議席超えをうかがうということですね。中道改革連合は振るわず、公示前の勢力167議席から半減する可能性もあります。国民民主党はほぼ横ばい。参政党、チームみらいが躍進などとなっていると。選挙区はネットで、比例区は電話で実施。投票態度を明らかにしていない人が選挙区で4割、比例区で3割いて情勢が動く可能性もあるとしています。朝日新聞による衆議院選挙中盤情勢ですが、これ、上念さん、どうご覧になりますか？」

上念「そうですね。朝日新聞だけに、あえて曲解して言わせていただきますけど、態度を明らかにしていない人は選挙区で4割、比例区で3割いて情勢が動く可能性もあると。お前、動かしたいんだろう、これでと。要は、自民党の皆さん、もう大丈夫ですよ。もう選挙運動しなくて大丈夫ですよ。もう楽勝じゃないですか、と言って裏で、宗教団体と労働組合に「テメエら気合い入れろ」みたいな、そんな感じで（笑）」

寺島「組織票がありますからね」

上念「お前何やってんだと。あと1週間、気合い入れろみたいな、なんかそんなね。SFやで、SFやで、SFやでって3回言っておきますけど、曲解して言うとこんな感じかな。情勢動かしたいのかなと。まあ、数字はこうなので、この後、朝日の角度を付けた解釈が始まるんですけど、そこを読めば朝日の意図は分かるのかな。そんな気がしてなりません」