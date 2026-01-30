平野紫耀（Number_i）が1月29日に29歳の誕生日を迎えた。29日当日にYouTube Live「Number_i “THE 3XL ROOM”」を配信し、寿司ケーキで平野の誕生日を祝福。グループのInstagramには、バースデーボードをバックにした平野と神宮寺勇太、岸優太との動画がアップされている。 （関連：【写真】Number_i 平野紫耀、29歳の誕生日を神宮寺勇太、岸優太がお祝いされるがままの祝福動画に「座ってる