平野紫耀（Number_i）が1月29日に29歳の誕生日を迎えた。29日当日にYouTube Live「Number_i “THE 3XL ROOM”」を配信し、寿司ケーキで平野の誕生日を祝福。グループのInstagramには、バースデーボードをバックにした平野と神宮寺勇太、岸優太との動画がアップされている。

動画は、神宮寺と岸が平野に、サングラスやカチューシャ、タスキをかけてクラッカーを鳴らし、「2」「9」のバルーンを見せるという内容。「#SHO_HBDay」「#デカすぎんぜこの平野」「#BIRTHDAYof3XL」のハッシュタグがそれぞれ添えられている。

この投稿にファンからは、「爆イケすぎ！」「顔が良すぎて動揺する」「されるがままの紫耀くん レアでかわいい～！」「2人からのデカすぎる愛嬉しいね」「ただ座ってるだけなのになんてカッコいいんだ…」などのコメントが寄せられた。

平野はYouTube Liveで「29歳のうちに行きたいところ」を聞かれ、「ハワイに行っておきたい」と答え、20代のうちにビーチではしゃぎたいと抱負を述べていた。

平野の誕生日である1月29日に配信リリースされた「3XL」は平野がプロデュースしたラブソングだ。

（文＝リアルサウンド編集部）