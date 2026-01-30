＜ファーマーズ・インシュランス・オープン初日◇29日◇トリーパインズGC サウスC（カリフォルニア州）◇7765ヤード・パー72＞米国男子ツアーの今季3戦目は、第1ラウンドが終了した。日本勢は5人が出場している。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？今季開幕戦「ソニーオープン・イン・ハワイ」以来2戦ぶりの出場となる松山英樹は、1イーグル・7バーディ・1ボギーの「64」で回り、首位に2打差の8アンダー・3位