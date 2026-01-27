2018W杯では準優勝、2022W杯でもベスト4に入るなど、近年結果を出し続けているクロアチア代表。迫る2026W杯は大ベテランのMFルカ・モドリッチのラストダンスとなりそうだが、その大会を前に楽しみな新戦力も出てきている。セスク・ファブレガス率いるセリエAのFCコモで評価を伸ばしているのは、22歳の攻撃的MFマルティン・バトゥリナだ。昨夏にクロアチアの名門ディナモ・ザグレブから加入したバトゥリナは、ここまでセリエA14試合