2018W杯では準優勝、2022W杯でもベスト4に入るなど、近年結果を出し続けているクロアチア代表。迫る2026W杯は大ベテランのMFルカ・モドリッチのラストダンスとなりそうだが、その大会を前に楽しみな新戦力も出てきている。



セスク・ファブレガス率いるセリエAのFCコモで評価を伸ばしているのは、22歳の攻撃的MFマルティン・バトゥリナだ。



昨夏にクロアチアの名門ディナモ・ザグレブから加入したバトゥリナは、ここまでセリエA14試合で4ゴール2アシストを記録。先日にはトリノを6-0のスコアで粉砕しているが、セスク率いるコモは流動的な攻撃でファンを魅了していて、『Get Footballnews Italy』はそのスタイルにバトゥリナが合っているとさらなる成長に期待をかけている。





Martin Baturina placed it perfectly#ComoTorino pic.twitter.com/GzGQMw9Nof — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 25, 2026