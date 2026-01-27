ホラー映画の金字塔『悪魔のいけにえ』(74)の製作50周年を記念したドキュメンタリー『チェイン・リアクションズ』（原題：Chain Reactions）が３月28日(土)より日本公開されることが決定した。

1974年の公開から半世紀を超え、連鎖反応＝チェイン・リアクションズを引き起こし続けている『悪魔のいけにえ』。日本でも現在『悪魔のいけにえ 4Kデジタルリマスター 公開50周年記念版』が劇場公開されており、改めて脚光を浴びている。

このドキュメンタリーでは、第一線で活躍する表現者たちが登場し、彼らの原点となった『悪魔のいけにえ』の計り知れない影響を語っていく。出演するのは、ホラー小説の帝王 スティーヴン・キング、映画監督の三池崇史（『オーディション』）、映画監督のカリン・クサマ（『ジェニファーズ・ボディ』）、コメディアンのパットン・オズワルト、オーストラリアの映画評論家アレクサンドラ・ヘラー=ニコラスら。監督は、『サイコ』のシャワーシーンを検証するドキュメンタリー『78/52』を手掛けたアレクサンドル・O・フィリップ。

『チェイン・リアクションズ』

３月28日(土)シアター・イメージフォーラムほか 全国ロードショー

監督:アレクサンドル・O・フィリップ

出演:スティーヴン・キング、三池崇史、アレクサンドラ・ヘラー=ニコラス、パットン・オズワルト、カリン・クサマ

2024 年/アメリカ/英語/102 分/カラー/字幕翻訳:中澤みのり/字幕協力:ラテンビート映画祭、東京国際映画祭

配給:エクストリームフィルム