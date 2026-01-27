Image: Apple 初代は2021年発売なので5年越しのアプデ。Apple（アップル）が忘れもの防止タグ「AirTag（第2世代）」を発表しました。より離れたところからでも、見つけやすくなるようなアップデートが入っています。搭載されている超広帯域（UWB）チップも第2世代となり、位置を特定できる範囲が50%拡大しています。Bluetooth通勤距離も広がり、内蔵スピーカーの音量も50%アップ、より聞き分