Image: Apple

初代は2021年発売なので5年越しのアプデ。

Apple（アップル）が忘れもの防止タグ「AirTag（第2世代）」を発表しました。より離れたところからでも、見つけやすくなるようなアップデートが入っています。

搭載されている超広帯域（UWB）チップも第2世代となり、位置を特定できる範囲が50%拡大しています。Bluetooth通勤距離も広がり、内蔵スピーカーの音量も50%アップ、より聞き分けやすい音も追加されているそうです。

「航空会社との共有」というロストバゲージ対策の新機能も追加されています。一時的に航空会社などの信頼できる第三者と、AirTagの位置情報を安全に共有できるという機能です。空港で荷物を見失っても、スタッフに正確な座標をパスして迅速に回収できます。荷物発見後は共有が即座に無効化されるそうです。

価格は以下で、本日より予約開始、今週後半に店頭に並びます。刻印を無料で入れられますよ。

1個入り：4,980円（税込） 4個入り：16,980円（税込）

いいお値段ですけど、保険とみるならアリ…かな？ 海外にいくときは荷物に紛れこませたさあります（空港でけっこう安心できます）。

Source: Apple