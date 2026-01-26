ロッテは、2026年1月27日から生菓子タイプの「生雪見だいふく」を全国のスーパー・ドラッグストアで発売します。ふわふわ食感のクリームがたっぷり昨年1月に発売され即完売したチルドスイーツタイプの雪見だいふくが約1年ぶりに帰ってきます。伸びのある薄いおもちで、ふわふわ食感のホイップクリームをたっぷり包み込んだ一品です。生菓子ならではクリームのやわらかさとやさしい味わいが楽しめます。内容量は2個、消費期限は5日