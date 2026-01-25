¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¼ç¾­¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£25Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬¼ç¾­¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß31ºÐ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ï2017Ç¯7·î¤Ë¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê2Éô¡Ë¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»364»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ12¥´¡¼¥ë68¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB