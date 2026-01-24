BANDAI SPIRITSから、『仮面ライダーゼッツ』のキーアイテム「カプセム」に音声ユニットを組み込んだ「DXサウンドライダーカプセムセット04」「DXサウンドライダーカプセムセット05」が登場します。主人公・万津莫（まつばく）のキャラクターボイスや、劇中のBGM・挿入歌も収録した、なりきり遊びがより楽しめるアイテムです☆バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2026年1月23日16時より予約受付が開